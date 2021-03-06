الإمارات تسجل 2959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات _ أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت، تسجيل 2959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 408 آلاف و236 حالة.
وأوضحت الوزارة – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” – أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1310 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1901 حالة شفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 391 ألفا و205 حالات.
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