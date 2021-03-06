كايرو كابيتال تستهدف 700 مليون جنيه من مبيعات المرحلة الثانية لمشروع ليك ويست

دوت الخليج – أعلنت شركة كايرو كابيتال للتطوير العقاري عن طرح المرحلة الثانية من مشروع «ليك ويست» بالشيخ زايد، وذلك بمبيعات مستهدفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه.

وفي بيان للشركة، قال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة انتهت من تسويق المرحلة الأولى من المشروع بمبيعات تبلغ 700 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة استطاعت تحقيق تلك المبيعات على الرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على حركة المبيعات في السوق العقاري بما يعكس تميز المشروع.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تحقيق معدلات مرتفعة من الإنشاءات بالمشروع، وبلغت معدلات الإنجاز نحو 30% حتى الآن، ومن المستهدف البدء في تسليم الوحدات خلال 2022 المقبل.

وأكد سليم أن التنفيذ يتم وفقاً للجدول الزمني المحدد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة اللازمة لحماية العمالة بالمشروع وبما يحقق الالتزام التام في مواعيد تسليم الوحدات للعملاء.

وأضاف أن مشروع “ليك ويست” يقع على مساحة 43 فدانا ويضم 250 فيلا بمساحات مختلفة بالإضافة إلي جزء خدمي يحتوى على 2 مول تجارى ومستشفى، ولا تتخطى النسبة البنائية بالمشروع 15% من إجمالى المساحة الكلية والباقي مسطحات خضراء.

وأكد أن مشروعات غرب القاهرة تنمو بمعدل ثابت وطلب متوازن مع المعروض وشهدت الفترة الأخيرة دخول عدد من كبار المطورين لتنمية مشروعات بها ومتوقع أن ترتفع المنافسة بها خلال الفترة المقبلة.