مصر والسودان يتمسكان بالتوصل لاتفاق يضمن قواعد واضحة لملء وتشغيل سد النهضة

دوت الخليج – التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، خلال زيارته الرسمية للعاصمة السودانية الخرطوم.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

كما أعرب عن تطلع مصر لتعميق هذه العلاقات وتعزيزها لا سيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي انطلاقا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمى والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان.

كما أكد حرص بلاده على الاستفادة من جهود مصر التنموية فى المجالات كافة من خلال تبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون المتبادل على الصعيد الأمني والعسكري.

وشهد اللقاء أيضًا استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.

وتوافق السيسي وحميدتي حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة.

وكما تبادل الطرفان الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، وجرى التوافق على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.