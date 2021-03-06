مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون إغاثة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار

سي إن بي سي – مرر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، اليوم السبت، في الوقت الذي يسارع فيه الديمقراطيون لإرسال جولة جديدة من المساعدات يقولون إنها ستدعم البلاد خلال المراحل الأخيرة من الوباء.

وافقت الغرفة على الخطة في تصويت حزبي حيث شكك الجمهوريون في الحاجة إلى حزمة إنفاق واسعة أخرى.

ويهدف مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى تمرير مشروع القانون في الأيام المقبلة وإرساله إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه قبل الموعد النهائي في 14 مارس لتجديد برامج مساعدات البطالة.

ويتضمن التشريع مدفوعات مباشرة تصل إلى 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وزيادة 300 دولار أسبوعيًا لمزايا البطالة حتى سبتمبر، وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال لمدة عام واحد.

كما أنها تضع تمويلًا جديدًا في توزيع لقاح كورونا واختباراته.

يُذكر أن موافقة مجلس الشيوخ تجعل أول مبادرة تشريعية لبايدن تؤتي ثمارها.