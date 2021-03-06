منصات تطلق مشروعا في العاصمة الإدارية بمبيعات مستهدفة 5 مليارات جنيه

دوت الخليج – أطلقت شركة منصات للاستثمار العقاري مشروعا متعدد الاستخدامات في العاصمة الإدارية الجديدة، بمبيعات مستهدفة قيمتها 5 مليارات جنيه.

وقال معتز شلبي، مدير القطاع التجاري بالشركة، في بيان، إن المشروع بمنطقة الأبراج، بارتفاع 110 متر، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية.

وأشار إلى أن جميع الوحدات الإدارية والطبية يتم تسليمها كاملة التشطيب.

وأضاف شلبي أن المشروع سيتم طرحه منتصف الشهر الحالي ومن المتوقع الانتهاء من المبيعات بالكامل خلال 6 أشهر.

ونوه إلى تعاقد الشركة مع pinnacle TBH الاسترالية للتصميمات لتتولى تصميم المشروع.

ولفت إلى أن منصات تخطط لإطلاق مشروع ثاني في العاصمة الإدارية على قطعة أرض أخرى بنهاية العام الجاري.

200 مليون جنيه رأسمال الشركة

وشركة منصات أسسها أعضاء بمجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، برأسمال قيمته نحو 200 مليون جنيه.