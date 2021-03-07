أنسي نجيب ساويرس لحابي: صندوق للاستثمار بمجالات التكنولوجيا برأسمال حول 100 مليون جنيه

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف أنسي نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم المالية القابضة والشريك المؤسس لصندوق HOF للاستثمار المباشر المتخصص في مجالات التكنولوجيا عن المشاركة في تأسيس صندوق Foundation Ventures مع شركة بلتون للاستثمار المباشر _BPE- برأسمال يدور حول 100 مليون جنيه.

أضاف في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن الصندوق يستهدف الاستثمار في مصر بمجالات التكنولوجيا، وأن HOF تعمل على نقل الخبرات التي اكتسبتها من السوق الأمريكية في هذا المجال للسوق المصرية، كما تعتزم المشاركة في صناديق أخرى تركز على الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ساويرس أن HOF هو صندوق استثماري طويل المدى بأجل استثمار يصل إلى 10 سنوات، وتم تأسيسه في السوق الأمريكية منذ عام 2016 ويستهدف ضم شركاء من دول الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا، ويركز على مجالات التكنولوجيا.

وقال: «80% من استثمارات صندوق HOF حاليًا تتركز بالسوق الأمريكية، أسسته مع شريكين مصريين من زملاء الدراسة في أمريكا، هما هشام الحداد وفادي نصيف، واسم HOF مشتق من الحروف الأولى لأسماء المؤسسين”.

وتابع: «عندما أسسنا HOF لم تكن مجالات التكنولوجيا بهذا التوسع في السوق المصرية، ولذلك استهدفنا بناء واكتساب خبرات من السوق الأمريكية التي تتميز بالاختراعات والابتكارات في هذا المجال لنقلها فيما بعد للسوق المصرية وأسواق المنطقة، ونرى أن الوقت الحالي بات مناسبًا لنقل جزء كبير من هذه الخبرات للسوق المصرية التي باتت مؤهلة لاستقبال التوسعات في تطبيقات التكنولوجيا، ونركز في صندوق HOF الثاني على زيادة الاستثمارات الموجهه إلى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط بوجه عام”.

وأكد أنسي نجيب ساويرس أن استثماراته من خلال HOF غير مرتبطة بدوره في شركة أوراسكوم المالية القابضة أو استثماراتها التابعة.

رئاسة بلتون مؤقتة ونسعى لتدعيم الإدارة بكوادر مصرية تجمع بين الخبرة والشباب

وفيما يتعلق بشركة بلتون المالية القابضة التي يترأس مجلس إدارتها بصورة مؤقتة خلال الفترة الانتقالية، قال: «نسعى لبناء محفظة متكاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ولا نفكر في الاستحواذ خلال المراحل الأولى ولكننا نستهدف بناء قيمة مضافة عبر التأسيس والحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة وتطبيقها برؤية جديدة تعتمد على أدوات التكنولوجيا”.

وأضاف: «نسعى لتدعيم الإدارة الحالية واستقطاب كوادر تنفيذية واختبار الخطط قصيرة الأجل خلال فترة انتقالية تصل إلى عام قبل حسم مصير الخطط المستقبلية للشركة”.

وأوضح أنه يستهدف تدعيم بلتون بكوادر مصرية تجمع بين الخبرات الطويلة، والشباب ذوي الخيرة في المجال.

أوراسكوم المالية القابضة تسعى لبناء محفظة متكاملة للأنشطة المالية غير المصرفية

وأكد أن أوراسكوم المالية القابضة تستهدف توسيع نشاطها في مجالات الخدمات المالية بما يلبي احتياجات مختلف الفئات عبر طرق جديدة وتسهيل آليات النفاذ للخدمات المالية، ولديها بالفعل أهداف قصيرة المدى وأخرى على المدى البعيد يجري إعدادها حاليًا وسيتم الكشف عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.