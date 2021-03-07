الحكير السعودية تعيد تشغيل مراكز الترفيه ودور السينما

وكالات _ أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية اعادة تشغيل مراكزها الترفيهية ودور العرض السينمائي التابع للشركات الشقيقة وتشغيل كافة خدمات المطاعم والمقاهي اعتبارا من اليوم الأحد. وأشارت المجموعة، أنه سيستمر ايقاف تشغيل صالات الحفلات وقاعات الاجتماعات وبعض المرافق الفندقية، وذلك بعد قرار الجهات المسؤولة بخصوص عدم تمديد تطبيق الاجراءات الاحترازية.

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