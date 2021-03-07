الإسكندرية للأدوية تحقق أرباحا بقيمة 85.2 مليون جنيه خلال 7 أشهر

رنا ممدوح _ تراجعت صافي أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية إلى 85.154 مليون جنيه خلال السبعة أشهر المنتهية في 31 يناير الماضي، مقابل 103.172 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

بينما ارتفعت إيرادات النشاط وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 684.690 مليون جنيه، في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية يناير الماضي، مقابل 623.364 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل ربح شركة الإسكندرية للأدوية خلال نفس الفترة إلى 172.140 مليون جنيه، مقابل 197.077 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وارتفعت تكلفة إيرادات النشاط في السبعة أشهر المنتهية في 31 يناير الماضي، إلى 512.550 مليون جنيه، مقابل 426.286 مليون جنيه بالفترة المناظرة.