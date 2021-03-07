بوريس جونسون: فتح مدارس إنجلترا خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية

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سي ان بي سي _ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن إعادة فتح مدارس إنجلترا لجميع الطلاب يوم الاثنين ستمثل أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وهو أمر لم يكن ممكنا إلا بفضل جهود الناس لخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19.
وأعلن بوريس جونسون خارطة طريق لرفع إجراءات العزل العام تتضمن فتح المدارس أولا يليه في مراحل لاحقة التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الاختلاط بالآخرين وإعادة فتح المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية وأماكن أخرى.
وتأمل الحكومة في إزالة جميع القيود القانونية المتبقية على التواصل مع الآخرين في المرحلة النهائية التي لن تحدث قبل 21 يونيو.
وقالت الحكومة إن كل خطوة في خارطة الطريق ستعتمد على مستوى حالات الإصابة بكوفيد-19.
وتأمل في أن يتم احتواء الجائحة من خلال برنامج لقاح تم خلاله بالفعل تطعيم نحو 22 مليون شخص بالإضافة إلى الاختبارات المنتظمة للكشف عن كورونا.
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