اتصالات مصر تقترض 160 مليون دولار من 4 بنوك إماراتية

فاروق يوسف _ كشف إيهاب رشدي، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لشركة اتصالات مصر، عن حصول الشركة على قرض من تحالف مكون من 4 بنوك إماراتية، هي: «بنك الإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي التجاري، وبنك المشرق، وأبو ظبي الأول»، بقيمة 160 مليون دولار، وذلك لتمويل شراء الترددات الجديدة.

وقال رشدي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن الشركة لجأت لاقتراض الجزء المقوم بالدولار، وهو نصف قيمة العقد المبرم مع جهاز تنظيم الاتصالات، نظرًا لانخفاض العائد الدولاري، وسيتم سداد القرض على 6 سنوات، وهي مدة طويلة، لأن سداد القيمة بالدولار يشكل عبئًا على الموارد المالية للشركة.

أضاف، أن هناك سيناريوهات لسداد القيمة الباقية من عقد الترددات الجديدة، والذي من المقرر له أن يسدد على عامين بالجنيه المصري، دفعة في أواخر العام الجاري، وأخرى في عام 2022، يتضمن السيناريو الأول تمويله من مخصصات الشركة، وذلك وفق التدفقات النقدية، أما السيناريو الثاني فهو الاقتراض من بنوك محلية، خاصة أن اتصالات لديها تسهيلات ائتمانية من بنوك محلية ومن الوارد الاستفادة منها لتغطية القيم الباقية من قيمة العقد والتي تعادل نحو 2.6 مليار جنيه.

وتابع: في حالة توجه اتصالات لاقتراض النصف الثاني من قيمة العقد، فستكون البنوك المرشحة هي: الأهلي، ومصر، والبنك التجاري الدولي، خاصة أنهم شركاء نجاح مع الشركة على مدار السنوات الماضية.

وأكد رشدي، أن اتصالات مصر لديها الموارد المالية لتغطية جميع التزاماتها المالية وتحديدًا فيما يخص تمويل عملياتها الاستثمارية، وتسير وفق خطة تستهدف فيها نموًّا مزدوج الرقم في الأرباح والإيرادات، أي ما يفوق نسبة 10%.

وحصلت شركة اتصالات مصر على مجموعة ترددات جديدة في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على العرض المالي والفني المقدم منها، بواقع 325 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.2 مليار جنيه، تسدد الشركة نصف المبلغ، أي 162.5 مليون دولار بالدولار فور إتاحة الترددات والباقي بالجنيه المصري على عامين.