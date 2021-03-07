إعمار مصر للتنمية تحقق 1.7 مليار جنيه أرباح مجمعة بالعام الماضي

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رنا ممدوح _ حققت شركة إعمار مصر للتنمية، صافي أرباح مجمعة خلال عام 2020 بمبلغ 1.678.408 مليار جنيه، مقابل 1.739.273 مليار جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وسجلت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، مبلغ 4.683.508 مليار جنيه، بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.674.702 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وبلغ مجمل الربح 1.718.747 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 2.258.270 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.
وانخفضت تكلفة الإيرادات خلال عام 2020 إلى 2.964.761 مليار جنيه، مقابل 3.416.431 مليار جنيه بعام 2019.
وسجل نصيب السهم في الأرباح – الأساسي والمخفض 0.34 جنيه مقابل 0.35 جنيه بعام 2019.
وعلى صعيد الأرباح المستقلة، فحققت شركة إعمار مصر للتنمية صافي ربح بمبلغ 1.678.408 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 1.739.273 مليار جنيه بعام 2019.
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