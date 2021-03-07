إعمار مصر للتنمية تتبرع للجهات الحكومية بمساحة 15.65 ألف متر مربع في مشروع مراسي

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على التبرع للجهات الحكومية بمساحة 15.653 ألف متر مربع كائنة في مشروع مراسي.
وأوضحت الشركة في في بيان للبورصة اليوم، أن تلك المساحة تستخدم للأغراض الأمنية ولخدمة النقاط الأمنية بساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يطل على مشروع مراسي.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض الأمر على الجمعية العامة للتصديق.
وحققت شركة إعمار مصر للتنمية، صافي أرباح مجمعة خلال عام 2020 بمبلغ 1.678.408 مليار جنيه، مقابل 1.739.273 مليار جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وسجلت الإيرادات، مبلغ 4.683.508 مليار جنيه، بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.674.702 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
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