نمو حجم التجارة الخارجية في الصين 32.2% بأول شهرين من 2021

شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن إجمالي واردات وصادرات الصين زاد بنسبة 32.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 5.44 تريليون يوان (حوالي 838.16 مليار دولار أمريكي) في الشهرين الأولين من عام 2021، مما يحافظ على قوة دفع النمو في الشهور السابقة.

وذكرت الهيئة العامة للجمارك أن الصادرات قفزت بنسبة 50.1 في المائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 14.5 في المائة وذلك من حيث القيمة باليوان.

وفي فبراير وحده بلغ إجمالي التجارة الخارجية للصين 2.42 تريليون يوان، بزيادة 57 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما ذكرته الهيئة.

وشهدت الصين نموا مزدوج الرقم في حجم التجارة الخارجية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين في يناير وفبراير.

وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال الفترة حيث ارتفع حجم التجارة المجمع بنسبة 32.9 في المائة على أساس سنوي.

وشهد الشركاء التجاريون الرئيسيون الآخرون مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان ارتفاع حجم التجارة مع الصين بنسبة 39.8 في المائة و69.6 في المائة و27.4 في المائة على التوالي.

وفي نفس الوقت، بلغت التجارة الخارجية الصينية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 1.62 تريليون يوان في الشهرين الأولين، بزيادة 23.9 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت واردات وصادرات الشركات الخاصة 2.57 تريليون يوان خلال نفس الفترة، بزيادة 49.5 في المائة على أساس سنوي، وبما يمثل 47.2 في المائة من الإجمالي في البلاد.