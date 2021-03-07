البورصة تصعد 1.52% في مستهل التعاملات والتجاري الدولي يقفز 3.3%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.52%، ليتداول عند مستوى 11506 نقطة.

وقفز سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 3.30%، ليتداول عند مستوى 62.94 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.43%، و 1.32% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 61.2 مليون جنيه على 113 شركة من خلال 2.147 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 48 شركة مقابل تراجع شركتان في حين لم تتغير أسعار 62.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 2.541 مليون جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.524 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 2.366 مليون جنيه، مقابل 842.343 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.017 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 1.306 مليون جنيه مقابل 288.988 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.16%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.90%، ثم سهم الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 6.43%.

في حين تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 1.34%، ثم سهم الدلتا للسكر بنسبة 1.10%.