ممفيس للأدوية: سيف الدين أحمد قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

رنا ممدوح _ أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تولى سيف الدين أحمد عبد المعطي عضو مجلس الإدارة الغير متفرغ القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن ذلك القرار يسرى لحين عودة الدكتورة عبلة يوسف عبد الله إلى العمل بالشركة.

وأضافت ممفيس للأدوية، أن ذلك بناء على قرار ئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية.

واعتمد مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة أمس الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 /2022 بصافي ربح قبل الضريبة مبلغ وقدره 43 مليون جنيه مقابل ربح قبل الضرائب وقدره 15.804 مليون جنيه عن العام المالي السابق 2019/2020 ومقابل مستهدف معتمد قبل الضرائب وقدره 34.5 مليون جنيه للعام المالي 2020/2021.