1.2 مليار جنيه تمويلات عقارية قدمتها البنوك والشركات لمحدودي الدخل في يناير وفبراير

بكر بهجت _ سجلت التمويلات العقارية المقدمة من البنوك والشركات لعملاء الإسكان الاجتماعي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 1.2 مليار جنيه، موزعة على نحو 1.1 مليار جنيه تمويلات من البنوك و38 مليونًا قدمتها الشركات، وبلغ إجمالي العملاء المستفيدين 25 ألفًا و349 عميلًا، وفق مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرة إلى أن الشهرين الماضيين شهدا نشاطًا كبيرًا في قيمة التمويلات المقدمة لعملاء الصندوق.

أضافت عبد الحميد أن إجمالي التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لعملاء صندوق الإسكان الاجتماعي ارتفع إلى نحو 35.7 مليار جنيه، منها 33.9 مليار جنيه قدمتها البنوك، و1.8 مليار جنيه من الشركات، لإجمالي عملاء من الجانبين بلغ عددهم 354 ألفًا و712 عميلًا، موضحة أن البنوك والشركات تقوم بدور كبير في توفير احتياجات العملاء من محدودي الدخل الراغبين في الحصول على تمويلات تمكنهم من امتلاك وحدات عقارية.

الأهلي يتصدر القائمة بمنح 9.5 مليار جنيه لنحو 93691 مستفيدًا

وبحسب بيانات الصندوق التي حصلت عليها جريدة «دوت الخليج» فإن البنك الأهلي واصل صدارته للجهات المقدمة للتمويلات العقارية الخاصة بعملاء صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث قدم تمويلات بقيمة 9.5 مليار جنيه استفاد منها 93691 عميلًا، فيما تصدرت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 735 مليون جنيه لنحو 6249 عميلًا.

بنك مصر وصيفًا بتقديم 7.4 مليار جنيه والتعمير والإسكان يحل ثالثًا

وفي المرتبة الثانية بقائمة البنوك جاء بنك مصر بتقديم تمويلات عقارية قيمتها 7.4 مليار جنيه، استفاد منها 72819 عميلًا، وفي المرتبة الثالثة حل بنك التعمير والإسكان بتمويل عقاري قدره 5.6 مليار جنيه، لعملاء عددهم 62714 عميلًا.

30459 عميلًا مولهم بنك القاهرة و1.9 مليار جنيه قدمها التجاري الدولي

وقدم بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 2.6 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من البنك 30459 عميلًا، وبلغت قيمة التمويلات المقدمة من البنك التجاري الدولي 1.9 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 17373 عميلًا، وقدم بنك التنمية الصناعية تمويلًا عقاريًّا قدره 1.4 مليار جنيه لعملاء عددهم 13710 عملاء، ثم البنك العربي الإفريقي بتمويلات قيمتها 913 مليون جنيه استفاد منها 8407 عملاء، وقدم المصرف المتحد تمويلات عقارية قيمتها 834 مليون جنيه استفاد منها 6904 عملاء.

وسجلت التمويلات العقارية لعملاء الإسكان الاجتماعي والتي قدمها البنك القطري الوطني الأهلي 782 مليون جنيه، لعملاء بلغ عددهم 7086 عميلًا، وبلغت التمويلات العقارية من بنك بلوم 479 مليون جنيه، استفاد منها 4570 عميلًا، وبلغت التمويلات المقدمة من بنك الشركة المصرفية 415 مليون جنيه، لعملاء عددهم 3960 عميلًا، وقدم بنك الاستثمار العربي 343 مليون جنيه لعملاء بلغ عددهم 3718 عميلًا، كما قدم البنك العقاري المصري العربي 342 مليون جنيه، استفاد منها 3134 عميلًا.

وبلغت قيمة التمويلات العقارية التي قدمها البنك المصري الخليجي 288 مليون جنيه لعملاء عددهم 3251 عميلًا، أما بنك فيصل الإسلامي فقدم تمويلات عقارية قيمتها 206 ملايين جنيه حصل عليها 1953 عميلًا.

وسجلت التمويلات المقدمة من بنك الاتحاد الوطني 197 مليون جنيه استفاد منها 1897 عميلًا، وبلغت التمويلات العقارية التي قدمها بنك المشرق 193 مليون جنيه، لنحو 1432 عميلًا، وقدم بنك الكويت الوطني تمويلات عقارية بقيمة 135 مليون جنيه لعملاء عددهم 1264 عميلًا، بينما قدم البنك المصري لتنمية الصادرات 23 مليون جنيه حصل عليها 195 عميلًا، وبلغت التمويلات التي قدمها بنك كريدي أجريكول 12.4 مليون جنيه لعدد 107 عملاء، وقدم بنك قناة السويس 7.3 مليون جنيه لنحو 54 عميلًا.

الأولى في مقدمة الشركات وكونتكت الثانية تليها الأهلي وأملاك

وفيما يتعلق بترتيب الشركات التي قدمت تمويلات عقارية حلت شركة كونتكت للتمويل العقاري في المرتبة الثانية خلف شركة التعمير حيث قدمت 369.8 مليون جنيه لعملاء عددهم 3431 عميلًا، وحلت شركة الأهلي للتمويل في المرتبة الثالثة بتمويلات قيمتها 285 مليون جنيه لعملاء عددهم 2542 عميلًا.

وسجلت التمويلات التي قدمتها شركة أملاك للتمويل العقاري 252.8 مليون جنيه، استفاد منها 2327 عميلًا، وقدمت شركة تمويل للتمويل العقاري 68 مليون جنيه لعملاء عددهم 598 عميلًا، وبلغت تمويلات شركة المصرية للتمويل العقاري 43 مليون جنيه لعملاء عددهم 429 عميلًا، وبلغت التمويلات المقدمة من شركة الأهلي 19.9 مليون جنيه استفاد منها 200 عميل، فيما جاءت شركة العربي الإفريقي في المرتبة الأخيرة بتمويلات قيمتها 12.2 مليون جنيه حصل عليها 109 عملاء.

وأكدت مي عبد الحميد أن السنوات الست الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في معدلات الحصول على التمويلات العقارية، كما أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بصورة كبيرة في نشر ثقافة التمويل العقاري وزيادة إقبال العملاء عليه.

وأعلنت عبد الحميد مؤخرًا عن تقدم 610 آلاف شخص للطرح الأخير الخاص بنحو 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن الأعداد النهائية ستحدد بعد الفرز ودراسة من تنطبق عليه الشروط، وأن دعم الدولة في الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل يصل إلى نحو 60 ألف جنيه لفئات الدخل الأدنى بخلاف دعم المرافق والذي يصل إلى 40 ألف جنيه في الوحدة.

وتابعت أن الدعم في وحدات منخفضي الدخل يصل إلى 100%، وذلك من خلال بيع الوحدة بنحو 310 آلاف جنيه بتقسيط على 20 سنة رغم تكلفتها التي تصل إلى 600 ألف جنيه.