راية لخدمات مراكز الاتصالات تحقق 36.5 مليون جنيه أرباح مجمعة بالعام الماضي

رنا ممدوح _ حققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات صافي أرباح مجمعة بمبلغ 36.486 مليون جنيه، خلال عام 2020، مقابل 114.574 مليون جنيه بعام 2019.

وتراجعت الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 733.805 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 815.632 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 240.524 مليون جنيه، مقابل 302.919 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وسجلت تكلفة الإيرادات مبلغ 493.280 مليون جنيه خلال عام 2020 مقابل 513.712 مليون جنيه بعام 2019.

وانخفضت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 35.423 مليون جنيه مقابل 116.066 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.15 جنيه مقابل 0.46 جنيه بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح راية لخدمات مراكز الاتصالات إلى 85.034 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 65.967 مليون جنيه بعام 2019.

وارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 501.210 مليون جنيه مقابل 479.453 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.