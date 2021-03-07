تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية.. فرصة لاقتناص الصفقات أم علامة لمزيد من الآلام؟

_ مع تعثر أسهم التكنولوجيا الأمريكية، يناقش المستثمرون ما إذا كان التراجع فرصة للحصول على صفقات أو علامة على مزيد من الألم للأسهم التي قادت الأسواق إلى الارتفاع لسنوات.

انخفض مؤشر ناسداك المركب، وهو مؤشر مكتظ بأسماء شركات التكنولوجيا والنمو، بنسبة 8.3% منذ إغلاق سجله في 12 فبراير، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الانخفاض لمؤشر”S&P 500”.

وكانت الانخفاضات في أسهم النمو الشعبية أكثر حدة، مع انخفاض أسهم Tesla عن 27% وبيلوتون 32%.

كانت الاستفادة من عمليات التراجع في أسماء مثل Apple و Amazon بمثابة استراتيجية رابحة على مدار العقد الماضي، حيث دفعت أسهم التكنولوجيا والنمو الكبيرة مكاسب السوق.

وفي إشارة إلى أن بعض صائدي الصفقات ربما يكونون قد انقضوا بالفعل بعد أسبوع وعر، عكَس مؤشر ناسداك خسارة فادحة خلال جلسة الجمعة لينتهي به الأمر مرتفعًا بنسبة 1.6%.

ومع ذلك، يشعر بعض المشاركين في السوق بالقلق من احتمالية استمرار التراجع الحالي لفترة أطول من الانخفاضات السابقة، حيث تغذي التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي قوي في الولايات المتحدة التحول بعيدًا عن تجارة “البقاء في المنزل” نحو الأسماء المعدة للاستفادة من إعادة الافتتاح على الصعيد الوطني.

كما تعمل الزيادة في عوائد السندات على تسريع هذا التناوب، حيث بلغ عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات 1.625% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

قال إد كليسولد، كبير المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين في “ Ned Davis Research”: “مع إعادة فتح الاقتصاد، ستحقق القطاعات الأخرى نموًّا رائعًا في الأرباح، زيادة الأرباح لأسهم التكنولوجيا الكبيرة والنمو لن تبدو جيدة تقريبًا”.

وعدّ كليسولد ما أظهرته البيانات الصادرة يوم الجمعة من ارتفاع التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير، دليلًا إضافيًّا على انتعاش الاقتصاد.

ينتظر المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة من 16 إلى 17 مارس، بعد التعليقات من الرئيس جيروم باول التي أعطت القليل من المؤشرات على أن البنك المركزي المصري كان قلقًا من ارتفاع العائد الأخير.

ويعني ارتفاع عوائد الخزينة، الذي يتحرك عكسيًّا مع أسعار السندات، أن الأخيرة تنافس الأسهم والاستثمارات الأخرى التي تنطوي على مخاطر نسبية بشكل أكبر.

ويمكن أن تؤثر العوائد المرتفعة بشكل أكبر على أسهم التكنولوجيا والنمو ذات التقييمات العالية، لأنها تهدد بتآكل قيمة تدفقاتها النقدية طويلة الأجل.

و تراجع قطاع التكنولوجيا في مؤشر “S&P 500” بنسبة 7% منذ أن بدأت العائدات ارتفاعها الأخير في منتصف فبراير، في حين انخفض مؤشر النمو “Russell 1000” بنسبة 7.7% مقابل مكاسب بنسبة 1.8% لمؤشر القيمة المقابلة، المليء بالأسهم المصرفية والأسهم الأخرى من المتوقع أن تجني المكاسب مع انتعاش الاقتصاد.

قال بيتر توز رئيس شركة “chase” لإدارة الثروات، في مجلس الاستثمار بالشركة، إن “chase” قلصت ممتلكاتها التقنية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك بيع بعض أسهم Apple و Qualcomm، بسبب مخاوف بشأن تقييماتها والأدلة على أن السوق كانت تدور في مكان آخر.

وقال توز: “من الواضح أن الأسهم لا تعمل بشكل جيد مقارنة بالعديد من المجموعات الأخرى الموجودة هناك”.

أضاف رئيس شركة “chase” لإدارة الثروات: “من المرجح أيضًا أن يعطي الانتعاش الاقتصادي دفعة قوية للأرباح في القطاعات المتراجعة، مما يزيل بريق النتائج المتوقعة لبعض شركات التكنولوجيا”.

ويرى “Refinitiv IBES”، مركز الخبرة في التكنولوجيا المالية، أن التقديرات تشير إلى قفزة في أرباح القطاعات المالية والمواد الأساسية والصناعية في عام 2021 بنسبة 23% و 34% و 72% على التوالي، مقارنةً بارتفاع بنسبة 15% لشركات التكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، لا تزال التقييمات في القطاع مرتفعة تاريخيًّا عند 26.6 ضعفًا للأرباح الآجلة، وتراجع تقييم قطاع التكنولوجيا لكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 21 ضعفًا تقريبًا، وفقًا لـ “Refinitiv Datastream”.

مع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين أن التراجع قد يكون فرصة للشراء، مشيرين إلى الربحية القوية لشركات التكنولوجيا التي يمكن أن تستمر حتى بعد تراجع الأرباح مع توسع الاقتصاد بشكل أفضل.

على الرغم من الارتفاع التاريخي لقطاع التكنولوجيا، إلا أن تقييمه أيضًا أقل بكثير من المستويات خلال فقاعة الدوت كوم قبل 20 عامًا، والتي شهدت هبوط مؤشر ناسداك بما يزيد على 50% في أقل من عام.

قال دانيال مورجان، مدير محفظة أول في “Synovus Trust”: “صحة قطاع التكنولوجيا اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه، ما زلت متفائلًا وأعتقد أن الأساسيات صلبة”.

واستبعد مدير محفظة أول في “Synovus Trust”، أن يرى تراجعًا كبيرًا لقطاع التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة كما حدث في صيف عام 2000.