التعمير والإسكان يقر توزيع أسهم مجانية ويرصد 17.9 مليون جنيه لصندوق دعم الجهاز المصرفي

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تعديل قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، والتي رصدت توزيعات للمساهمين بمبلغ 126.6 مليون جنيه.

وقرر المجلس وفقاً لبيان البنك المرسل للبورصة اليوم، توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم من رأس المال المؤشر به حالياً بالسجل التجاري.

وأشار، إلى أن القائمة حددت مبلغ 17.882 مليون جنيه لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.

وأوضح أن هذا طبقا لما ورد بالمادة 178 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 باستقطاع مبلغ لا يزيد عن 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.

ونص القرار الثاني لمجلس إدارة البنك على الإفصاح لبورصة الأوراق المالية بموافقة مجلس إدارة البنك على تعديل قائمة التوزيعات المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية والبدء بالسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 126.5 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع عن هذه الفترة.

يذكر أن البنك المركزي المصري المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.