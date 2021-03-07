القفزات الحادة لأسهم البنوك تهز الأسواق العالمية

بلومبرج _ شهدت أسهم البنوك معدلات سيولة عالية هذا العام، مدعومة بإعادة فتح باب التفاؤل مع طرح لقاح كوفيد ـ 19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وسط رهانات المستثمرين على أن المزيد من الإقراض والصفقات والإنفاق الاستهلاكي لم يأت بعد، ومن المفترض أن ترفع احتمالات التحفيز الجديد والبنية التحتية والمشاريع الضخمة الأخرى حصصهم.

وهزت القفزات الحادة لأسهم البنوك الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في حين أن العوائد المرتفعة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة كانت جيدة بالنسبة للقطاع.

ارتفع مؤشر “ KBW Bank” بنسبة 21% هذا العام، حيث سجلت بعض أكبر البنوك مثل “JPMorgan Chase & Co” و”Bank of America Corp” و”Citigroup Inc” مكاسب من رقمين، وتحولت آراء المحللين إلى الاتجاه الصعودي بشكل متزايد في القطاع.

الإقليمية مرشحة للتفوق ومؤهلة لتقديم المزيد من القروض وتحقيق عوائد رأسمالية أعلى

رجح بنك جولدمان ساكس تفوق أداء أسهم البنوك الإقليمية التي ارتفعت أسعارها 31%، وأن تقدم المزيد من القروض وتحقق عوائد رأسمالية أعلى.

وقال ريموند جيمس من بنك جولدمان ساكس، إن المناقشات مع المديرين التنفيذيين للبنوك دعمت الموقف الصعودي بشأن الأسهم، حيث تدعم السيولة والتحفيز الحكومي اتجاهات الائتمان الإيجابية.

بدوره، قال جيرارد كاسيدي المحلل لدى “RBC” في مقابلة عبر الهاتف: “لقد شهدت هذه الأسهم نشاطًا رائعًا منذ عام حتى الآن”.

أضاف: “إذا كنت تنظر إليهم خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة، فإنهم ما زالوا يجنون ارتفاعًا ذا مغزى”.

وتابع كاسيدي: “في وقت سابق من هذا الأسبوع، سلط الضوء على اتجاهات ائتمانية جيدة”، مشيرًا إلى أن البنوك الأمريكية استعدت لعاصفة ائتمانية كبيرة، لتعبر بتلك الاستعدادات من عاصفة وصفها بالمعتدلة.

على الجانب الآخر، رفعت بعض شركات الأبحاث تقديرات الأرباح والسعر المستهدف لأسهم البنوك.

وبدوره، رفع كين زيربي من مورجان ستانلي، توقعات أسعار الأسهم بنسبة 9% في المتوسط للبنوك ذات رأس المال المتوسط، متوقعًا أن يرى تأثيرًا طفيفًا على أرباح السهم ليبدأ ويتسارع بمرور الوقت.

كما صعد “زيربي” بالسعر المستهدف لسهم “Signature Bank” بنسبة 30% ومجموعة “SVB” المالية بنسبة 11%.

وبسؤال مايك مايو المحلل في “Wells Fargo & Co”: “ما الذي لا يعجبك؟”، قال: “عندما يتعلق الأمر بأسهم البنوك، فإننا نلقي الضوء على ثلاث نقاط تحول، مع ذلك، فإن الارتفاع لا تشوبه شائبة وهناك أسباب لبعض الحذر”.

أضاف، أن مؤشر البنوك الرئيسي تحول من المكاسب إلى الخسائر وعاد مرة أخرى لمكاسبه يوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الأفضل الذي عزز الثقة في الاقتصاد، ليغلق مرتفعًا بنسبة 1.7% مع استمرار الجدل حول التحفيز، في حين لامست عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.6%.

وتسمح المعدلات المرتفعة للبنوك بفرض المزيد من الرسوم على المقترضين، مما يعزز هوامش الإقراض على المنتجات من بطاقات الائتمان إلى الرهون العقارية، وإذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، سيبدأ المستثمرون في القلق بشأن التأثير على الشركات والمستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن الإقراض الفاتر، حيث لم يتحقق الطلب بعد لأن النظام المالي لا يزال غارقًا في السيولة.

وتواجه البنوك منافسة أشد من أي وقت مضى من شركات التكنولوجيا المالية القائمة والناشئة.

أشار جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان، إلى خطط شركة وول مارت للتكنولوجيا المالية عندما سئل هذا الأسبوع عن البيئة التنافسية.

وقد يكون هناك مأزق آخر يتمثل في القيم المتذبذبة في العقارات التجارية، التي تساهم بأرباح كبيرة للبنوك الأصغر.

كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال للكونجرس في 23 فبراير الماضي، إنه يراقب العقارات التجارية بسبب انكشاف النظام المصرفي.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير له يوم 19 فبراير الماضي، إن الأسعار “تبدو عرضة للانخفاضات الحادة، خاصة إذا ارتفعت وتيرة المعاملات المتعثرة، أو على المدى الطويل أدى الوباء إلى تغييرات دائمة في الطلب”.