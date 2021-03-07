عاجل.. مجلس إدارة سي آي كابيتال: سعر عرض بنك مصر غير مناسب

رنا ممدوح _ رأى مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في جلسته المنعقدة صباح اليوم عدم مناسبة السعر المعروض من بنك مصر للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة قد سبق له الانعقاد في جلسة يوم الأربعاء الموافق 3 مارس للإطلاع على تقرير المستشار المالي المستقل والذي خلص إلى أن القيمة العادلة لسعر سهم سي آي كابيتال الناتج عن الدراسة المقدمة من ” مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه” تبلغ 5.73 جنيه، مقابل 4.70 جنيه سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر.

وأضافت، أن المستشار المالي المستقل أرسل خطاب إلى الشركة بتاريخ الأمس أفاد فيه أن السعر العادل للسهم في حالة استحواذ بنك مصر على 51% فأكثر من أسهم رأسمال سي آي كابيتال يبلغ 5.6 جنيه وفي حال شرائه لنسبة أقل من 51% يكون السعر العادل هو 5.73 جنيه.

ولذلك انعقد مجلس إدارة الشركة للمرة الثانية صباح اليوم لمناقشة ماورد في هذا الخطاب، وأكد ما سبق أن قرره في إجتماعه السابق أن القيمة العادلة لسهم الشركة تزيد عن سعر العرض المقدم بنسبة تتراوح بين 19.15% و21.91%، بالرغم من أن مقدم العرض لديه من الملاءة المالية والخبرة الفنية والسمعه ما يجعله قادرا على تمكين الشركة من النمو سريعاً.

ولفتت إلى أن هذا يأتي في ضوء عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر لشراء حتى نسبة 90% من أسهم الشركة والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 11 فبراير الماضي.

يذكر أن مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال قرر في 11 فبراير الماضي تعيين مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه كمستشار مالي مستقل لتقييم القيمة العادلة لأسهم الشركة بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقا للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وقالت إن تلك المادة تلزم المجلس بإبداء رأيه في مدى جدوى عرض الشراء ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها.

لذا قررت الهيئة العامة للرقابة المالية اعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 12:00 من جلسة تداول اليوم الموافق 07/03/2021 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.