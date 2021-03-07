مشتريات المصريين ترفع مكاسب البورصة إلى 1.83% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.83%، ليتداول عند مستوى 11541 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.86%، ليتداول عند مستوى 62.67 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.57%، و 2.28% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 454.411 مليون جنيه على 178 شركة من خلال 18.273 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 121 شركة مقابل تراجع 9 شركات في حين لم تتغير أسعار 48.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 21.958 مليون جنيه، منها 19.025 مليون جنيه للمؤسسات، و2.932 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 1.143 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 4.889 مليون جنيه، مقابل 3.746 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 23.101 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 38.233 مليون جنيه مقابل 15.131 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.37%، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 9.01%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 8.55%.

في حين تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم الدلتا للسكر بنسبة 1.37%، ثم سهم العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بنسبة 1.30%.