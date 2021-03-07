- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، عن ارتفاع أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بحوالي 100مليون دولار، ليصل إلى نحو 40.201 مليار دولار بنهاية فبراير المنقضي، مقابل حوالي 40.101 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2021.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي زيادة طفيفة خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى 40.101 مليار دولار، مقابل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قيمتها 38 مليون دولار.
وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 40.2 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.