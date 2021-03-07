عاجل .. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 40.2 مليار دولار

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، قبل قليل، عن ارتفاع أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بحوالي 100مليون دولار، ليصل إلى نحو 40.201 مليار دولار بنهاية فبراير المنقضي، مقابل حوالي 40.101 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2021.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي زيادة طفيفة خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى 40.101 مليار دولار، مقابل 40.063 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قيمتها 38 مليون دولار.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة كورونا العالمية.