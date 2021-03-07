صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بدعم 9 قطاعات

فهد حسين – سيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة اليوم الأحد، بدعم من ارتفاع 9 قطاعات قادتها المنافع والمواد الأساسية، بالتزامن مع زيادة حجم التداول وتقلص السيولة.

وصعد مؤشر السوق الأول 0.96% إلى مستوى 6223.05 نقطة، كما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.25% و0.33% على الترتيب.

وإجمالا سجل مؤشر بورصة الكويت العام 0.79% ارتفاعا بختام تداولات اليوم رابحا 44.41 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 5697.73 نقطة.

وزاد حجم التداولات بأول جلسات الأسبوع إلى 236.43 مليون سهما من 208.87 مليون سهما في الجلسة السابقة، فيما انخفضت السيولة المتداولة إلى 38.2 مليون دينار من 43.64 مليون دينار الجلسة السابقة.

وأغلقت 9 قطاعات تداولات اليوم على ارتفاع بقيادة “منافع” والمواد الأساسية مرتفعان بنحو 3.23% و3.12% على التوالي، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة التكنولوجيا بهبوطه 5.94%، تلاه “السلع الاستهلاكية” و”التأمين” متراجعان 0.6% و0.31% على التوالي، كما استقر مؤشر الرعاية الصحية عند نفس مستوى إغلاق جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم “الأولى للاستثمار” قائمة الأسهم الـ 76 الرابحين بعد ارتفاعه بنحو 12.61%، فيما تصدر سهم “أسمنت الفجيرة” قائمة الخاسرين وعددهم 39 سهما هابطا بنحو 8.96%، كما استقر 22 سهما عند نفس مستويات تداول الجلسة السابقة.

وكان سهم “بيتك” الأنشط بسيولة بلغت 5.96 مليون دينار.