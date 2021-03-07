التراجع يخيم على أسواق المال الإماراتية والخسائر السوقية تتخطى 6 مليارات درهم

فهد حسين – أنهى مؤشرا أسواق المال الإماراتية أولى جلسات الأسبوع على تراجع، بخسائر سوقية بلغت 6.475 مليار درهم.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات أول جلسات الأسبوع متراجعا 0.92% بخسارة 23.65 نقطة تراجع بهم إلى مستوى 2545.64 نقطة، بضغط من تراجع 6 قطاعات تصدرها السلع.

وانخفض حجم التداولات في جلسة اليوم إلى 115.63 مليون سهما من 152.8 مليون سهم في الجلسة السابقة، كما تقلصت أيضا السيولة المتداولة إلى 152.63 مليون درهم من 263.4 مليون درهم.

وحققت الأسهم المدرجة بمؤشر سوق دبي المالي خسائر سوقية بقيمة 5.837 مليار درهم بتراجع رأس المال السوقي إلى 347.725 مليار درهم بختام التداولات من 352.562 مليار درهم المسجلة بختام جلسة الخميس الماضي.

وارتفع مؤشر قطاعا قادها النقل والتأمين بصعودهما 1.65% و0.5% على التوالي، فيما أغلقت 6 قطاعات على تراجع تصدرها السلع متراجعا 3.85%، تلاه كما استقر قطاع الصناعة.

كما تصدر سهم ” DRC” قائمة من 13 سهما حققوا أرباح بختام الجلسة مرتفعا 3.17%، فيما جاء سهم “erc” على رأس الأسهم الـ19 الخاسرين بعد تراجعه 9.95%، فيما استقر سهم واحد عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وكان سهم إعمار الذي هبط 3.63% الأنشط في تداولات سوق دبي بسيولة تخطت 40 مليون درهم، وجاء سهم “أمانات” الأنشط بحجم تداولات بلغ 34.26 مليون سهما ليرتفع.1.07 %.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم منخفضا 0.02% إلى مستوى 5691.46 نقطة.

وتقلصت السيولة المتداولة في سوق أبوظبي إلى 824.54 مليون درهم من 955.8 مليون درهم الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 160.38مليون سهم من 167.58 مليون سهما الجلسة السابقة.

وحققت الأسهم المدرجة في سوق العاصمة خسائر سوقية بقيمة 638 مليون درهم، بانخفاض رأس المال السوقي إلى 817.698 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 818.356 مليار درهم بإغلاق الجلسة السابقة.

وكان سهم أبوظبي الأول الأنشط في السيولة المتداولة والتي بلغت 224.51 مليون درهم رغم انخفاض سعره بنحو 0.13%، فيما استحوذ سهم الدار العقارية على 56.3 مليون سهما من التداولات الإجمالية.

وتصدر سهم “EIC” قائمة الرابحين مرتفعا 14.93%، فيما جاء سهم جلفار على رأس الخاسرين بتراجعه 9.63% بختام تداولات اليوم الأحد.