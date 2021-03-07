مصر إيطاليا تطلق مرحلتين جديدتين بمشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية باستثمارات 1.9 مليار جنيه

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بكر بهجت _ أطلقت شركة مصر إيطاليا العقارية مرحلتين جديدتين في مشروع البوسكو الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة والذي بدأت التسليم به نهاية العام الماضي.
وخلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن في المشروع، قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن المرحلتين الجديدتين تصل استثماراتهما الإجمالية إلى نحو 1.9 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى هي “ذا كليف” باستثمارات 1.2 مليار جنيه والثانية هي “ذا بارك” باستثمارات 700 مليون جنيه.
وأضاف أن مرحلة ذا كليف تضم 163 فيلا ومن المقرر أن يبدأ التسليم بها خلال عام 2025، مشيرا إلى أن مرحلة ذا بارك تضم 380 وحدة وسيتم التسليم بها بنهاية عام 2024.
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