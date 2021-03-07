سوليد كابيتال تحدد القيمة العادلة لسهم شركة أورينت تورز قرب 1.4 ألف جنيه

رنا ممدوح _ حددت شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية عند 1.363 ألف جنيه.

وكان مجلس إدارة رمكو لإنشاء القرى قد وافق في 2 فبراير الماضي، على دراسة خطاب النوايا المقدم من إحدى شركات بيت الخبرة للاستحواذ على كامل حصة رمكو للإنشاءات العقارية ( المملوكة للأولى بنسبة 99.87%) في أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية والبالغة 99.95% من هيكل ملكيتها.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سوليد كابيتال قيمت شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية بمبلغ 1.090.857 مليار جنيه.

وأعلنت أن تقييم حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية بلغ 1.090.378 مليار جنيه والتي تمتلك عدد أسهم 799.650 ألف سهم.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة رمكو لإنشاء القرى السياحية قرر في 2 فبراير الماضي تعيين مستشار مالي مستقل وهو شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية للقيام بأعمال تحديد القيمة العادلة لسهم شركة أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية بغرض بيع كامل حصة شركة بمكو للإنشاءات العقارية في هيكل ملكيتها مع مراعاة أحكام المادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وأعلنت الشركة بأنه سيتم العرض على الجمعية العامة الغير العادية في 10 مارس الجاري.

لذلك قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة.