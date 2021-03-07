مكاسب البورصة تقترب من 2% بدعم مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11557 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 1.98%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 2.74%، وأغلق عند مستوى 62.6 جنيه.

وصعد كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.88%، و 2.48% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 954.187 مليون جنيه على 191 شركة من خلال 38.170 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 138 شركة مقابل تراجع 19 في حين لم تتغير أسعار 34.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 29.892 مليون جنيه.

وحققت تعاملات الأفراد المصريون صافي شراء بقيمة 65.383 مليون جنيه، مقابل 35.491 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.791 مليون جنيه، منها 11.647 مليون جنيه للمؤسسات، و144.114 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 41.684 مليون جنيه، منها 33.243 مليون جنيه للمؤسسات، و8.440 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 89.86% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 3.92% والعرب على 6.22% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.23% من تعاملات اليوم مقابل 82.76% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.84%، تلاه سهم المصرية للدواجن بنسبة 9.37%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 9.12%.

في حين تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%، تلاه سهم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 8.68%، ثم سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 4.04%.