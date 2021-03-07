فيزا والمعهد المصرفي المصري يناقشان تعزيز منظومة المدفوعات اللاتلامسية

عقدت شركة فيزا، مؤخرًا ندوة نقاشية بعنوان “مستقبل منظومة المدفوعات اللاتلامسية في مصر” بمشاركة عملاءئها وبالتعاون مع المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي.

وناقشت الحلقة، الدور الذي تلعبه المدفوعات اللاتلامسية في إنعاش الاقتصاد، وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في التسويق الرقمي لزيادة نمو المدفوعات الرقمية في مصر، وتعزيز نمو الإقبال عليها، فضلاً عن تكنولوجيا تأمين المدفوعات اللاتلامسية.

وأكدت ملك البابا مدير عام فيزا مصر، أن أنظمة المدفوعات اللاتلامسية ومدفوعات التجارة الإلكترونية لعبت دورًا حيويًا ومثّلت جزءًا هاما في جهود مواجهة قطاع الصحة العامة لوباء كوفيد-19، نظرًا لما وفرته تلك الأنظمة من حلول مكنت المستهلكين والتجار من إجراء معاملاتهم بسهولة ويسر.

وأضافت خلال كلمتها، أن معدل استخدام المدفوعات اللاتلامسية في مصر شهد نموًا قويًا على مدار العام الماضي مع تفضيل المستهلكين وتوجههم نحو هذا النوع من المدفوعات، فقد حقق استخدام البطاقات اللاتلامسية النشطة نموًا ملحوظًا بلغت نسبته 900% في الفترة ما بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020.

وأشارت إلى تسارع نمو المدفوعات الرقمية مع توجه الشركات والأعمال لممارسة أنشطتها وأعمالها عبر الإنترنت لخدمة المستهلكين بشكل سريع وآمن وفعال.

وقالت “البابا”، إن تسريع عملية التحول الرقمي في مصر يعتبر عنصرًا محوريًا على جدول أعمال الحكومة، حيث تأتي إقامة هذ الفعالية في إطار جهودنا المستمرة للعمل مع الشركاء ومن بينهم الحكومة وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك والتجار، وذلك لدعم تحول مصر إلى مجتمع رقمي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة فيزا قد أجرت استطلاعًا لآراء المستهلكين في مصر عام 2020 أظهر زيادة الاهتمام بالمدفوعات الرقمية منذ تفشي فيروس كوفيد-19، حيث عبر 78% من المستطلع آراؤهم عن إقبالهم المتزايد على المدفوعات اللاتلامسية، في حين أبدى 86% ثقتهم في تكنولوجيا المدفوعات اللاتلامسية بسبب عوامل الأمان والسرعة والراحة والتدخل البشري المحدود فيما يتم من معاملات وإجراءات.

وأشارت نتائج الاستطلاع أيضًا إلى أن التحول في توجه المستهلكين نحو استخدام أنظمة المدفوعات الرقمية من المرجح أن يستمر إلى ما بعد مرحلة انتهاء وباء كوفيد-19 خاصة مع اعتياد المستهلكين حاليًا على استخدامها وبخاصة المدفوعات اللاتلامسية نظرًا لما توفره من سهولة وأمان في المعاملات.

ومن جانبها، قالت ليلي العطيفي مدير أول إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري، إن أنظمة المدفوعات اللاتلامسية قد رسخت وجودها في المعاملات المالية نظرًا لما توفره من سرعة وأمان للمستهلكين والتجار على حد سواء، وأشارت العطيفي إلى أن المدفوعات اللاتلامسية تعد بديلًا ملائمًا لتنفيذ عمليات تحويل الأموال إلكترونيًا عبر نقاط البيع.

وأشارت إلى عزوف المستهلكين بشكل متزايد عن استخدام النقود في المعاملات المالية وإقبالهم بدلًا من ذلك على المدفوعات اللاتلامسية والرقمية، مع توقعات باستمرار هذا التوجه بين المستهلكين.

ولفتت العطيفي إلى أن التجارة الإلكترونية أيضًا قد حققت مستويات تاريخية بفضل النمو في عمليات التسوق عبر الإنترنت خلال انتشار الوباء والقيود التي فرضها على الحركة والتجمعات.

وأضافت أن تلك التوجهات الرئيسية ترسم شكل وتحول سلوك المستهلكين في عمليات الدفع، وتساهم في الوقت ذاته في هيمنة وتوسع المدفوعات اللاتلامسية مستقبلًا، مؤكدة أن الجلسة النقاشية كانت بمثابة فرصة عظيمة للحديث عن أهمية المدفوعات اللاتلامسية ونموها وتبني أفضل الممارسات المعمول بها فيما يتعلق بانتشارها والحد من المخاطر الناجمة عنها خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.