سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.18% بدعم صعود معظم القطاعات

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، رابحا 108.8 نقطة ارتفع بهم 1.18% إلى مستوى 9351.08 نقطة بدعم من ارتفاع 15 قطاعات تصدرهم الاتصالات والبنوك، فيما سجل مكاسب سوقية بنحو 135 مليار ريال.

وسجل “تاسي” مكاسب سوقية بقيمة 6 مليارات ريال “تعادل 1.6 مليار دولار”، ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة على مؤشر “تاسي” إلى 9.290 تريليون ريال بختام جلسة اليوم الأحد، من نحو 9.284 تريليون ريال بنهاية جلسة السابقة.

وزادت السيولة المتداولة في السوق إلى 14.78 مليار ريال تداولت على 572.99 مليون سهم، من 13.83 مليار ريال تداولت على 507.27 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وشهدت قطاعات السوق ارتفاعا جماعيا بقيادة التطبيقات وخدمات التقنية الذي ارتفع 4.78% تلاه الاستثمار والتمويل مرتفعا 4.31%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية وحيدا بنسبة 0.16%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد سجل 34 سهما خسائر سوقية، بقيادة “الخريف” الذي هبط 2.48%، فما سجل 157 سهم أرباحا سوقية، بقيادة سهم “مجموعة فتيحي” الذي أغلق مرتفعا 10%.

وتصدر سهم “متطورة” الأسهم النشطة بالقيمة، بسيولة 681.7 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات من نصيب سهم “دار الاركان” بحجم تداولات بلغ 71.33 مليون سهم.

وأغلق السوق الموازي على ارتفاع 0.38% بمؤشر “نمو حد أعلى” الذي ربح 97.53 نقطة صعد بهم إلى مستوى 26012.03 نقطة.

وسجل “نمو حد أعلى” خسائر سوقية بقيمة 189 مليون ريال بهبوط رأس المال السوقي إلى 12.210 مليار ريال بختام تداولات اليوم الأحد، من 12.399 مليار ريال بختام جلسة الخميس الماضي، بعد تداولات بقيمة 30.3 مليون ريال على أكثر من 305 آلاف سهم.