بورصة البحرين ترتفع 0.21% بمكاسب سوقية تلامس 40 مليون دولار

فهد حسين – أغلق المؤشر بورصة البحرين العام أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد مرتفعا 0.21% إلى مستوى 1476.49 نقطة رابحا 3.02 نقطة عن مستوى إغلاق الجلسة السابقة بدعم من صعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة.

وانخفض حجم التداولات إلى 3.22 مليون سهما من 3.51 ملايين سهم الجلسة السابقة، فيما زادت السيولة المتداولة إلى 708.5 ألف دينار “تعادل 1.88 مليون دولار” من 563.3 ألف دينار “تعادل 1.48 مليون دولار” الجلسة السابقة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 15 مليون دينار “تعادل 39.54 مليون دولار” بارتفاعه إلى 9.194 مليار دينار “تعادل 19.481 مليار دولار” بختام التداولات من 9.179 مليار دينار بإغلاق جلسة الخميس الماضي.

وكان سهم “ألمونيوم البحرين” أكبر الرابحين خلال الجلسة بارتفاعه 1.13%، فيما لم يسجل أي من الأسهم المدرجة أي تراجعات بختام تداولات اليوم، كما

كان سهم “gfh” المالية الأكثر نشاطا خلال الجلسة بحجم تداولات بلغ 1.45 مليون سهم.

وارتفع قطاع الصناعة 9.43%، تلاه قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والاستثمار بنسب 8.27% و1.16% و0.46% على التوالي.