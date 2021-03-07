تارجيت للاستثمار تبيع 6 % من حصتها بالمجموعة المصرية العقارية لصالح محجوب

رنا ممدوح _ باعت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية 6% من حصتها في المجموعة المصرية العقارية لصالح عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار باعت 2.4 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية مقابل 34.728 مليون جنيه، لتتراجع حصتها إلى 16.004% مقابل 22.004%.

وبلغ متوسط سعر البيع 14.47 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وتتوزع حصص المجموعات المرتبطة بين على محمود بنسبة 8.454% و عبد اللطيف محمود بنسبة 7.5%.

وبعد الصفقة ارتفعت حصة عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب إلى 7.5% في هيكل رأسمال المجموعة المصرية العقارية، وقامت شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.