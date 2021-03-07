مكونات الاحتياطي الأجنبي.. زيادة أرصدة العملات وتراجع الذهب وحقوق السحب

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري، اليوم الأحد، عن ارتفاع أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنحو 100 مليون دولار خلال شهر فبراير المنقضي، ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقابل 40.101 مليار دولار بنهاية الشهر السابق له.

وأظهرت تفاصيل مكونات احتياطي النقد الأجنبي، المنشورة على موقع البنك المركزي المصري المصري، ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية وتراجع رصيد الذهب، ووحدات السحب الخاصة.

وزادت أرصدة العملات الأجنبية بقيمة 363 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 35.905 مليار دولار، مقابل 35.542 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

فيما انخفض رصيد الذهب بقيمة 144 مليون دولار، ليبلغ نحو 4.140 مليار دولار، مقابل 4.284 مليار دولار، في ذات فترة المقارنة.

وانخفضت أيضا أرصدة وحدات السحب الخاصة SDRs بنحو 118 مليون دولار، لتبلغ 161 مليون دولار بنهاية شهر فبراير، مقابل 279 مليونا بنهاية يناير.

وكان الاحتياطي الأجنبي قد سجل قفزة في ديسمبر الماضي، بقيمة 840 مليون دولار ليكسر حاجز 40 مليار دولار، فيما ارتفع بصورة طفيفة في يناير الماضي بقيمة بلغت 38 مليون دولار.

وعاود احتياطي مصر من النقد الأجنبي الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات جائحة كورونا.