سوق مسقط المالي يرتفع 0.08% بمكاسب سوقية تتخطى 5 ملايين دولار

فهد حسين – أغلق مؤشر “مسقط 30” الرئيسي بسوق مسقط المالي، تداولات اليوم الأحد رابحا 2.4 نقطة ارتفع بهم 0.08% إلى مستوى 3655.17 نقطة، بدعم من صعود قطاعات المالي والصناعي والأسهم المتوافقة مع الشريعة، فيما خالفهم قطاع الخدمات متراجعا 0.18%.

وارتفعت السيولة المتداولة في السوق إلى 2.15 مليون ريال “تعادل 5.55 مليون دولار” من 945.54 ألف ريال “تعادل 2.45 مليون دولار” الجلسة السابقة،

كما تضاعف حجم التداولات إلى 12.23 مليون سهما من 6.99 ملايين سهما تداولت في جلسة الخميس الماضي.

وارتفع 13 سهم بقيادة “صناعة الكابلات العمانية” الذي صعد 5.93% بختام تداولات اليوم، فيما تراجعت 5 أسهم تصدرها “بنك أهلي حق أفضلية” منخفضا بنحو 43%، تلاه سهم “العمانية للاتصالات” متراجعا 4.21%، كما استقرت 8 أسهم عند مستويات إغلاق الخميس الماضي.

وكان سهم “بنك مسقط” الذي ارتفع 1.44% الأنشط خلال تداولات اليوم بحجم تداول بلغ 1.97 مليون سهم، وبسيولة قدرها 829.3 ألف ريال.

وشهدت مؤشرات السوق ارتفاعا جماعيا بقيادة “الصناعة” الذي صعد 0.93% إلى مستوى 4755.6 نقطة بحجم تداولات بلغ 1.4 مليون سهما وبسيولة

قدرها 209.85 ألف ريال، تلاه “المالي” صاعدا بنسبة 0.82% إلى مستوى 5583.04 نقطة، ثم الأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 0.29% والخدمات 0.02%.

وسجلت الأسهم المدرجة في سوق مسقط المالي وعددها 165 سهما مكاسب سوقية بمليوني ريال “تعادل 5.18 مليون دولار” بارتفاع رأس المال السوقي إلى 10.936 مليار ريال بختام التداولات، من نحو 10.934 مليار ريال بإغلاق جلسة الخميس الماضي.