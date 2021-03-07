عامر وبورتو جروب: تأجيل النظر في دعوى بطلان حكم التحكيم إلى جلسة 9 مارس الجاري

رنا ممدوح _ أعلنت كلا من عامر القابضة وبورتو جروب، عن تأجيل الدعوى رقم 42 لسنة 136 قضائية تجارية استئناف عالى مأمورية شمال القاهرة والخاصة ببطلان حكم التحكيم بأحقية عامر القابضة وعامر سوريا في مبلغ 38.9 مليون دولار.

وأفادت كلتا الشركتين في بيانين منفصلين للبورصة اليوم، أنه تم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 9 مارس الجاري.

وكان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أصدر في فبراير 2019 حكماً لصالح عامر جروب القابضة وعامر سوريا، يقضي بأحقيتهما في مبلغ 38.9 مليون دولار، علاوة على 5% فوائد قانونية تحسب من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي.

وكانت شركة انترادوس للتطوير السياحي واخرون أقاموا في عام 2014 دعوى تحكيم ضد المجموعة وشركة عامر سوريا، يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.

ويعد مشروع بورتو طرطوس أحد مشروعات مجموعة بورتو القابضة وفقا لمشروع الانقسام الذي تم بمجموعة عامر جروب في سبتمبر 2015.