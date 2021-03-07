عامر وبورتو جروب: تأجيل النظر في دعوى بطلان حكم التحكيم إلى جلسة 9 مارس الجاري

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رنا ممدوح _ أعلنت كلا من عامر القابضة وبورتو جروب، عن تأجيل الدعوى رقم 42 لسنة 136 قضائية تجارية استئناف عالى مأمورية شمال القاهرة والخاصة ببطلان حكم التحكيم بأحقية عامر القابضة وعامر سوريا في مبلغ 38.9 مليون دولار.
وأفادت كلتا الشركتين في بيانين منفصلين للبورصة اليوم، أنه تم تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 9 مارس الجاري.
وكان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أصدر في فبراير 2019 حكماً لصالح عامر جروب القابضة وعامر سوريا، يقضي بأحقيتهما في مبلغ 38.9 مليون دولار، علاوة على 5% فوائد قانونية تحسب من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائي.
وكانت شركة انترادوس للتطوير السياحي واخرون أقاموا في عام 2014 دعوى تحكيم ضد المجموعة وشركة عامر سوريا، يطالبون فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.
ويعد مشروع بورتو طرطوس أحد مشروعات مجموعة بورتو القابضة وفقا لمشروع الانقسام الذي تم بمجموعة عامر جروب في سبتمبر 2015.
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