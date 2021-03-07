16 مصريا ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021

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صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، 16 مصريًا، ضمن قائمة “أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021” والتي تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات المنطقة.
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وضمت القائمة كل من: الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة للبنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن، وسيد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة المقاولون العرب، وعادل حامد رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات.
وشملت أيضًا على كل من: حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وباسل جمال رئيس مصرف قطر الإسلامي، وأحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، وعادل اللبان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، وإلهام محفوظ رئيس البنك التجاري الكويتي، وشريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران.
وتضمنت قائمة “الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021” 24 جنسية مختلفة، يمثلون 21 قطاعًا، وتتصدر السعودية القائمة بواقع 18رئيسًا تنفيذيًا، تليها الإمارات ومصر بـ16 رئيسًا تنفيذيًا لكل منها، ليشكلوا بذلك نصف أعضاء القائمة.
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