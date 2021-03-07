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16 مصريا ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021

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صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، 16 مصريًا، ضمن قائمة “أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021” والتي تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات المنطقة.

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وضمت القائمة كل من: الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة للبنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن، وسيد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة المقاولون العرب، وعادل حامد رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات.

وشملت أيضًا على كل من: حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وباسل جمال رئيس مصرف قطر الإسلامي، وأحمد عبد العال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، وعادل اللبان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد، وإلهام محفوظ رئيس البنك التجاري الكويتي، وشريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، والطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطيران.

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وتضمنت قائمة “الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021” 24 جنسية مختلفة، يمثلون 21 قطاعًا، وتتصدر السعودية القائمة بواقع 18رئيسًا تنفيذيًا، تليها الإمارات ومصر بـ16 رئيسًا تنفيذيًا لكل منها، ليشكلوا بذلك نصف أعضاء القائمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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