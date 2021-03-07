مال وأعمال

السعودي الفرنسي كابيتال تحدد سعر طرح أسهم ذيب لتأجير السيارات بين 35 و40 ريالا

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دوت الخليج – أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب بطرح شركة ذيب لتأجير السيارات في سوق الأسهم السعودية، تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 35 و40 ريالا للسهم.

وأفادت السعودي الفرنسي كابيتال، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بأن الاكتتاب العام في أسهم ذيب لتأجير السيارات يتضمن طرح 12.9 مليون سهم عادي للمستثمرين من شريحة المؤسسات خلال عملية بناء سجل الأوامر، تمثل 30% من إجمالي الأسهم.

وتتولى المجموعة المالية هيرميس دور مدير سجل اكتتاب المؤسسات في طرح أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات في سوق الأسهم السعودية “تداول”.

وأضافت أن الجدول الزمني المتوقع لعملية الاكتتاب حدد اليوم الأحد 7 مارس لبدء فترة بناء سجل الأوامر حتى يوم 15 مارس الساعة 3 عصرا، على أن يتم التخصيص المبدئي وتحديد السعر النهائي يوم 16 مارس 2021.

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كانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت يوم 30 سبتمبر 2020، على طلب شركة ذيب لتأجير السيارات لطرح 12.9 مليون سهماً للاكتتاب العام، تمثل 30% من الأسهم الإجمالية للشركة.

وبحسب نشرة إصدار شركة ذيب لتأجير السيارات؛ والمعلنة على موقع السوق “تداول” حددت ذيب لتأجير السيارات؛ يعلن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 29 مارس 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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