ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى مليونين وأكثر من 500 ألف حالة

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سي إن بي سي – أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و500 ألف و182 حالة بعد تسجيل 8103 إصابات.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71 ألفا و900 وفاة بعد تسجيل 96 وفاة.
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