المركزي السعودي يمدد برنامجي التمويل المضمون وتأجيل الدفعات

سي إن بي سي – قال البنك المركزي المصري السعودي اليوم الأحد إنه قرر تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك لدعم القطاع الخاص، ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو؛ ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان نشر على الموقع الالكتروني للبنك أنه قرر أيضا تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 مارس 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.