مال وأعمال

المركزي السعودي يمدد برنامجي التمويل المضمون وتأجيل الدفعات

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سي إن بي سي – قال البنك المركزي المصري السعودي اليوم الأحد إنه قرر تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك لدعم القطاع الخاص، ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو؛ ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان نشر على الموقع الالكتروني للبنك أنه قرر أيضا تمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 مارس 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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