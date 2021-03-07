بريطانيا: لا وفيات بفيروس كورونا اليوم.. و22.2 مليون تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

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سي إن بي سي – لم تسجل بريطانيا اليوم الأحد حالات وفاة بين من ثبتت إيجابية إصاباتهم بكوفيد-19 قبل 28 يوما مقابل 158 حالة في اليوم السابق وقالت إن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ارتفع إلى 22.2 مليون.
وسجلت بريطانيا 5177 حالة إصابة بالفيروس اليوم الأحد نزولا من 6040 في اليوم السابق.
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