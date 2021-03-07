بيتكوين ترتفع أكثر من 5% إلى مستوياتها فوق 51 ألف دولار

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سي إن بي سي – ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين اليوم الاحد بأكثر من 5%، لتعود مرة أخرى إلى مستوياتها فوق 51 ألف دولار.
يذكر أن البتكوين أضافت اليوم أكثر من 2500 دولار عن إغلاقها السابق.
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