مال وأعمال

بيتكوين ترتفع أكثر من 5% إلى مستوياتها فوق 51 ألف دولار

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سي إن بي سي – ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين اليوم الاحد بأكثر من 5%، لتعود مرة أخرى إلى مستوياتها فوق 51 ألف دولار.

يذكر أن البتكوين أضافت اليوم أكثر من 2500 دولار عن إغلاقها السابق.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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