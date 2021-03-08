وضع أوائل القطع من كنوز توت عنخ آمون بفتارين العرض بالمتحف المصري الكبير

دوت الخليج – أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم جولة تفقدية بالمتحف المصري الكبير؛ لمتابعة مستجدات الأعمال به، وذلك رفقة اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف.

وشهد الوزير وضع الأثاريين والمرممين أوائل القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آمون في فتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تفقد الوزير التمثال الثاني للملك رمسيس الثاني بالمتحف والموجود بفناء مدخل الهرم الزجاجي به، والذي تم ترميمه وتقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة منه وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي لأجزائه، وإعادة تركيبه ووضعه في هذا المكان.

كما تفقد تفقد الدرج العظيم والدرج الجانبي حيث تفقد أعمال تثبيت تماثيل الملك سونسرت الأول في مكان عرضها النهائي.

ووجه الدكتور خالد العناني خلال الجولة الشكر للعاملين والأثاريين والمرممين كافة اعلى الجهد المبذول، مشيراَ إلى التعاون المستمر بين المجلس الأعلى للآثار والمتحف من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

والتمثال الثاني للملك رمسيس الثاني الموجود بالمتحف المصري الكبير يبلغ ارتفاعه حوالي 8 متر ووزنه حوالي 30 طناً، وكان مقسماً إلى 5 قطع منذ اكتشافه من مئات السنين.

ويمثل هذا التمثال الملك رمسيس الثاني واقفًا مقدمًا قدمه اليسرى عن اليمنى، ويمسك في يدية بعض اللفائف ويرتدي النقبة الملكية القصيرة ذات الطيات والثنيات، ويرتدي التمثال حزام حول خصره مُزين بزخارف ويحمل اسم الملك وخلف التمثال دعامة خلفية منقوش عليها مجموعة من النصوص الهيروغليفية.