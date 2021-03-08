الخارجية: الهجمات على المنشآت السعودية تقوض أمن واستقرار المنطقة

دوت الخليج – أعربت مصر عن بالغ إدانتها لما تعرضت له ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية من هجمات بوابطة طائرة مسيرة وصاروخ باليستي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “مصر أعربت، وبأشد العبارات، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب عملياتها الإرهابية النكراء ضد أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال الاستهداف المتواصل للمناطق المدنية والمؤسسات الحيوية، بما في ذلك مواقع منشآت الطاقة والتي تؤثر على إمداداتها في المملكة والمنطقة بأسرها، وآخرها ما تعرضت له مساء اليوم”.

وأكدت مصر مجددا شديد رفضها واستهجانها لمثل تلك الهجمات الخسيسة التي تتنافى مع القانون الدولي والإنساني، وتعرقل من جهود إحلال السلام باليمن، فضلا عما تمثله من تقويض لأمن المنطقة واستقرارها.

وشددت القاهرة، في الوقت ذاته، على وقوف مصر، حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة، وتضامنها مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لمواجهة تلك الاعتداءات السافرة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.