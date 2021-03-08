البنك التجاري الدولي CIB : تعيين طارق رشدي عضوا مستقلا بمجلس الإدارة

رنا ممدوح _ أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عن تعيين طارق رشدي عضوا مستقلا بمجلس إدارة البنك اعتبارا من اليوم 8 مارس وفقا لموافقة البنك المركزي المصري المصري.

وذكر البنك في بيان للبورصة اليوم، أن رشدي يتمتع بخبرة عميقة في مجالات المراجعة الداخلية والرقابة وإدارة المخاطر حيث عمل سيادته لسنوات طويلة لدى عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف، أن ذلك بجانب إداراته لشركته الاستشاريه، لافتاً إلى أنه تم اختياره مفوضا بالمفوضية المستقلة لتقييم أثر المساعدات المالية ببريطانيا.

وتمتد مسيرة رشدي المهنية وفقاً للبيان، لتشمل مصر وأوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، وهو رئيس سابق لقطاع المراجعة الداخلية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الأفريقي.

كما عمل في البنك الإيطالي الدولي في لندن نوفا سكوشا من بين أخرين.

وتخرج رشدي ببكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على دبلوم في إدارة خزينة الشركات من معهد مديري خزينة الشركات المعتمدين، وهو زميل في معهد المصرفيين المعتمدين، وزميل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين.