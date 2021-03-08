- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا ممدوح _ أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عن تعيين طارق رشدي عضوا مستقلا بمجلس إدارة البنك اعتبارا من اليوم 8 مارس وفقا لموافقة البنك المركزي المصري المصري.
وذكر البنك في بيان للبورصة اليوم، أن رشدي يتمتع بخبرة عميقة في مجالات المراجعة الداخلية والرقابة وإدارة المخاطر حيث عمل سيادته لسنوات طويلة لدى عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف، أن ذلك بجانب إداراته لشركته الاستشاريه، لافتاً إلى أنه تم اختياره مفوضا بالمفوضية المستقلة لتقييم أثر المساعدات المالية ببريطانيا.
وتمتد مسيرة رشدي المهنية وفقاً للبيان، لتشمل مصر وأوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، وهو رئيس سابق لقطاع المراجعة الداخلية في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الأفريقي.
كما عمل في البنك الإيطالي الدولي في لندن نوفا سكوشا من بين أخرين.
وتخرج رشدي ببكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على دبلوم في إدارة خزينة الشركات من معهد مديري خزينة الشركات المعتمدين، وهو زميل في معهد المصرفيين المعتمدين، وزميل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك التجاري الدولي CIB : تعيين طارق رشدي عضوا مستقلا بمجلس الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.