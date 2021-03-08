نايل سات توافق على إضافة نشاطي إنشاء القنوات الفضائية وتقديم الاستشارات

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية- نايل سات، في جلسته المنعقدة أمس، على إضافة نشاط إنشاء القنوات الفضائية التليفزيونية لأغراض الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق أيضاً على إضافة نشاط تقديم الخدمات والاستشارات والحلول المتكاملة في مجال مواصفات الأقمار الصناعية وتشغيلها والمحطات الأرضية والأعمال المتعلقة بها.
وأشارت إلى أن المجلس اعتمد نموذج 48 ووافق على تفويض رئيسه في الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية بعد الحصول على الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج 48 لإضافة الأنشطة الجديدة.
ووفقا للبيان، فتم اقتراح توزيع نقدي بواقع 40 سنتا للسهم عن أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.
الجدير بالذكر ، أن شركة المصرية للأقمار الصناعية- نايل سات حققت خلال 2020 أرباحاً بلغت 34.15 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.53 مليون دولار في 2019.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2020 إلى 125.1 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 130.71مليون دولار في العام السابق له .
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