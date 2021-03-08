مال وأعمال

الناتج الصناعي الألماني يتراجع على غير المتوقع في يناير

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سي إن بي سي – هبط الناتج الصناعي الألماني على غير المتوقع في يناير عقب رفع كبير لقراءة الشهر السابق، حسبما أظهرته البيانات الصادرة اليوم الاثنين، مما ينبئ ببداية ضعيفة للعام لقطاع الصناعات التحويلية بأكبر اقتصاد أوروبي.

تُظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي تراجع الناتج في القطاع الصناعي، شاملا الإنشاءات والطاقة، 2.5 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق. كان استطلاع أجرته توقع زيادة 0.2 بالمئة.

وعدل المكتب رقم ديسمبر ليصبح نموا 1.9 بالمئة بدلا من عدم تغيير في القراءة السابقة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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