على حسن رئيسا لمجلس إدارة صندوق تمويل المساكن لمدة عام

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بندب المهندس على حسن محمد حسن، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بالمستوى الوظيفي (العالية) بالجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء التابع لموازنة الجهاز المركزى للتعمير، وذلك لوظيفة رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بالمستوى الوظيفي (الممتازة) بموازنة الصندوق، وتكون له السلطات المقررة لشاغل تلك الوظيفة، وذلك لمدة عام.​

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