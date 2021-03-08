البورصة تصعد 0.32% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات الأجنبية.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32%، ليتداول عند مستوى 11595 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.30%، ليتداول عند مستوى 62.79 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.53%، و 0.47% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 111.042 مليون جنيه على 124 شركة من خلال 3.256 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل تراجع 16 في حين لم تتغير أسعار 64.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 18.761 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 19.249 مليون جنيه، مقابل 487.563 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 18.204 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 19.821 مليون جنيه، مقابل 1.616 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 556.859 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.799 مليون جنيه مقابل 1.243 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.94%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 6.64%، ثم سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 5.81%.

في حين تصدر سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.99%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 4.03%، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 3.73%.