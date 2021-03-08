تأكيدا لحابي.. حسن علام: ماب الإماراتية في التحالف الفائز بعقد خدمات المتحف الكبير

بكر بهجت _ أعلنت شركة حسن علام القابضة عن فوز تحالف شركتي حسن علام للإنشاءات وشركة إم إيه بي الإماراتية MAB، إلى جانب مؤسسات عالمية من فرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى متخصصة في الترويج السياحي والثقافي، وإدارة الأعمال والتسويق والضيافة بعقد تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مصر.

ويأتي بيان الشركة تأكيدا لما نشرته جريدة دوت الخليج في عددها الصادر أمس الأحد بشأن تفاصيل التحالف الفائز ودور كل منهم في المشروع.

وقال المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: “نحن فخورون بفوزنا بعقد تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير والذي يعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية التي تقدم تاريخ مصر وتعزز من مكانة مصرالرائدة على خريطة السياحة العالمية”.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الشركة وترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في المشاريع القومية العملاقة، وحرصنا على إثراء وتنشيط القطاع السياحي في مصر بما يتناسب مع مقومات مصر السياحية الفريدة والمتنوعة، مشيرا إلى أن التحالف متحمس للبدء في تنفيذ المشروع وفق استراتيجية الحكومة لتطوير الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية للعمل على تحقيق التنمية المستدامة.”

ولفت علام إلى أن منح الشركة عقد تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير يعد بمثابة شهادة قوية على ما نحظى به من خبرة تمتد لنحو 85 عامًا في مجال تنفيذ المشروعات الكبرى والمعقدة، كما أنها ترسخ مكانة الشركة كشريك محوري في المشروعات الضخمة ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية.

وأشار إلى أن الشراكة التي أقامتها حسن علام القابضة تتوسع في ضوء تعاون الشركة مع مؤسسات عالمية من فرنسا والمملكة المتحدة ودول اخري حول العالم متخصصة في الترويج السياحي والثقافي، وإدارة الأعمال و التسويق والضيافة و الجودة والصحة والسلامة المهنية، لضمان أفضل مستوي تشغيل للخدمات بالمتحف وفقا لأفضل المعايير الدولية المطبقة في دول العالم.

ومن جانبه، قال حسام علام عضو مجلس إدارة حسن علام القابضة إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعتبر واحدًا من أكثر الفعاليات المرتقبه على مستوى العالم، وأشار إلى أن قرار الحكومة المصرية بإشراك القطاع الخاص لتقديم و تشغيل الخدمات بهذا المشروع الضخم يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها لطرق أبواب جديدة في سبيل جذب الاستثمار للقطاع السياحي.