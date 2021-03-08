بنك مصر: لا نية لتعديل سعر عرض شراء سي آي كابيتال

أمنية إبراهيم _ قال مصدر مسؤول ببنك مصر في تصريح لنشرة دوت الخليج، إنه لا نية لدى البنك لتعديل سعر عرض شراء حتى 90% من شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

أضاف المصدر أن البنك يرى أن السعر البالغ 4.7 جنيهات جيد طبقًا لتقييم بنوك الاستثمار، وأن العرض سارٍ حتى 11 مارس الجاري.

وقالت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان إن مجلس إدارتها الذي اجتمع أمس، يرى عدم مناسبة السعر المعروض من بنك مصر للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة قد سبق له الانعقاد في جلسة يوم الأربعاء الموافق 3 مارس للاطلاع على تقرير المستشار المالي المستقل والذي خلص إلى أن القيمة العادلة لسعر سهم سي آي كابيتال الناتج عن الدراسة المقدمة من ”مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه” تبلغ 5.73 جنيهات، مقابل 4.70 جنيهات سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر.

وأضافت، أن المستشار المالي المستقل أرسل خطابًا إلى الشركة بتاريخ أول أمس أفاد فيه أن السعر العادل للسهم في حالة استحواذ بنك مصر على 51% فأكثر من أسهم رأسمال سي آي كابيتال يبلغ 5.6 جنيهات وفي حال شرائه لنسبة أقل من 51% يكون السعر العادل هو 5.73 جنيهات.

وقالت إن مجلس إدارة الشركة انعقد للمرة الثانية صباح أمس لمناقشة ما ورد في هذا الخطاب، وأكد ما سبق أن قرره في اجتماعه السابق أن القيمة العادلة لسهم الشركة تزيد على سعر العرض المقدم بنسبة تتراوح بين 19.15% و21.91%، بالرغم من أن مقدم العرض لديه من الملاءة المالية والخبرة الفنية والسمعة ما يجعله قادرًا على تمكين الشركة من النمو سريعًا.

ولفتت إلى أن هذا يأتي في ضوء عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك مصر لشراء حتى نسبة 90% من أسهم الشركة والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ 11 فبراير الماضي.

يذكر أن مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال قرر في 11 فبراير الماضي تعيين مكتب بيكر تيللي وحيد عبد الغفار وشركاه كمستشار مالي مستقل لتقييم القيمة العادلة لأسهم الشركة بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقًا للمادة رقم 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وقالت إن تلك المادة تلزم المجلس بإبداء رأيه في مدى جدوى عرض الشراء ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها.